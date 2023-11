À Angers, chassez les affiches et gagnez des places de concert

À travers la ville, 300 affiches « Ma vitrine pour la culture – le jeu » seront soigneusement disposées dans les vitrines des commerçants angevins. A chaque nouvelle affiche, une nouvelle chance de participer en postant la photo de l’affiche en story Instagram.

Le jeu est simple : prendre en photo l’affiche « Ma vitrine pour la culture » sur la vitrine du commerçant, suivez la page @liglooaffichageculturel sur Instagram, postez la photo en story Instagram en taguant @liglooaffichageculturel. Les participants ont jusqu’au 21 novembre pour valider leur participation au tirage au sort.Ufab 49 - match de coupe d’Europe : basket féminin

Le club de basket féminin au plus haut niveau d’Angers rencontre l’équipe de Kibirk. Pour une place achetée, une place sera offerte (code ...Le tirage du 7e tour de la Coupe de France, stade auquel les formations de Ligue 2 entrent en lice, a lieu ce mercredi 1er novembre (11 h 45) à Clairefontaine. Celui du 8e tour sera aussi effectué à la suite, ainsi que ceux des 1er et 2e tours de la Coupe de France féminine. Suivez les tirages en direct commenté.

