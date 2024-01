300 personnes testent leur chance au loto dans un lieu unique

En ce premier jour de l'année, ils sont plus de 300 à avoir décidé de tester leur baraka. Pas au casino ni en achetant un ticket à gratter, mais en jouant au loto. Et pas n'importe où, dans un endroit unique dans le département, où tout a été pensé pour le confort des joueurs. Il est près de 15 heures dans ce grand bâtiment de la route d'Agen à Villeneuve-sur-Lot. Comme à chaque fois qu'une partie est organisée, les voitures débordent sur les parkings alentour.

À l’intérieur, pas une place de disponible. Personne ne moufte, seuls le bruit des pions et la voix d'Henri, l'animateur du jour, résonnent dans l'espace. Bienvenue au Cercle villeneuvois, le lieu incontournable pour tous les amateurs du Lot-et-Garonne et au-delà. Pour ces fêtes de fin d'année, les parties s'enchaînent à un rythme effréné. Depuis vendredi, il n'y a pas eu une soirée de libre pour les équipes de l'association qui gère le lieu. Des bénévoles emmenés par le président Xavier Clerc, qui veille au bon déroulement des partie





