Óscar Casas se prepara para su primer gran papel en la serie 'El gran salto'

La prueba de micrófono de Óscar Casas es una declaración de intenciones en sí misma. El actor, ante el primer gran papel de su vida, empieza este jueves el rodaje de la serie 'El gran salto', producida por Atresmedia y Diagonal (Banijay Iberia), pero lleva ya dos meses con el uniforme del triple campeón olímpico. «Creía que lo quería ver mucho, que quería pasar mucho tiempo con él. Pero es complicado porque tengo que conseguir ser Gervi, no imitar a Gervasio. Tengo que ser él.

Cuando estoy con él, él ya existe. Él ya… él ha vivido ya todo eso que ahora yo tengo que ser. Cuando paso mucho tiempo con él, me empiezo a juzgar y veo que esa persona ya existe. Así que tenemos mucha comunicación, pero no física. Para realmente poder creer y poder llegar a sentir que soy Gervi; no imitarlo, convertirme en él

