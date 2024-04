Receta de crema catalana y carquinyolis de Jordi Cruz en MasterChef 12. En el primer exterior de MasterChef 12 los aspirantes viajaron a Barcelona para cocinar a los pies de la Sagrada Familia un menú diseñado por Jordi Cruz . Desde la farsa a la bechamel. Descubre todos los detalles de esta deliciosa receta.

Y si también quieres un postre con el sello de Jordi Cruz, entra en el portal de cocina de RTVE y toma nota de la crema catalana con carquinyolis que el chef de ABaC propuso a los aspirantes para cerrar el menú elaborado en la capital catalana. Una oportunidad única para sorprender a tus comensales con dos platos de un chef con estrellas Michelin. Pelar y picar fina la cebolla y el ajo. Hacer un sofrito en una cazuela amplia y una vez la cebolla y el ajo están bien pochado añadir el tomate rallado sin meter la piel, salpimentar y dejar que sofría bien a fuego suave. Mientras el sofrito se hace, cortar las carnes duras ternera y cerdo en trozos irregulares de 3 a 4 c

Receta Crema Catalana Carquinyolis Jordi Cruz Masterchef 12 Barcelona Sagrada Familia

