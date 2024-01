Te contamos qué pasará esta semana en La Promesa. Disfruta de todos los episodios de la serie en RTVE Play. ¡La pesadilla de María Fernández ha terminado! Gracias a los recuerdos de Alonso, consiguieron encontrar a la doncella y llevarla de regreso a La Promesa. A su vuelta, ha descubierto que el servicio ha aumentado su plantilla: Vera.

Ella piensa que es su sustituta, ¡pero no es así! ¿Conseguirán llevarse bien algún día? Leonor también tiene nuevas noticias: quiere irse a Estados Unidos para continuar allí sus estudios. A los marqueses no les ha gustado nada la sorpresa, pero parece que ella no va a cambiar de opinión. ¿Conseguirán que se quede en La Promesa? Manuel ha vuelto al palacio. Tenía muchas ganas de reencontrarse con Jana, pero ese momento no ha sido como esperaba. La doncella está muy dolida porque considera que el heredero le abandonó en uno de sus momentos más duros. Ahora, quiere cortar todo tipo de relaciones con él





