Puente defiende la amnistía y cuestiona los juicios a líderes del 'Procés'

Puente, sobre la amnistía: "Si no la hubiésemos necesitado para la investidura, se habría impuesto en la legislatura" "¿Qué es mejor que apliquemos esta medida ahora o que nos veamos a corto plazo con un montón de juicios?", ha defendido "probablemente" no habría "adoptado" la ley de amnistía si no la hubiesen "necesitado para la investidura, En su primera entrevista como ministro, cargo que juró este martes, Puente ha pedido en el Canal 24 Horas "poner las luces largas" y "mirar al horizonte" para entender el por qué de impulsar la amnistía a Carles Puigdemont y otros líderes y encausados por 'el Procés'. "¿Qué es mejor que apliquemos esta medida ahora o que nos veamos a corto plazo con un montón de juicios, extradiciones de Puigdemont y que volvamos a la tensión de 2017?", ha cuestionado con Xabier Fortes en La Noche en 24 Horas. " ¿Qué es mejor, cerrar este capítulo o de nuevo encontrarnos con un conflicto en medio del mandato?", ha añadid





rtvenoticias » / 🏆 7. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Santos Cerdán se reúne en Bruselas con Carles PuigdemontInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

El 'número '3 del PSOE se reúne con Carles Puigdemont en Bruselas para cerrar la investiduraRaúl Piña es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En EL MUNDO ha sido redactor en distintas secciones como Deportes, Comunicación y España, sección a la que pertenece en la actualidad cubriendo información política y de actualidad, siguiendo al Gobierno.

Fuente: yo_dona - 🏆 58. / 51 Leer más »

Santos Cerdán, número 3 del PSOE, se reúne con Carles Puigdemont en BruselasPágina oficial del canal de televisión Cuatro con toda su programación, imágenes, noticias de última hora y vídeos de sus programas, realities y series

Fuente: noticias_cuatro - 🏆 49. / 53 Leer más »

El juez investiga por terrorismo a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami DemocràticEl juez ha imputado a la número dos de ERC, Marta Rovira, y a otros diez individuos.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Marta Rovira y Carles Puigdemont, imputados por terrorismoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

El tuit de Puigdemont en referencia al rey Felipe VI y los disturbios: '¿A qué hora sale el rey a entregaCarles Puigdemont utiliza los disturbios e ironiza sobre Felipe VI.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »