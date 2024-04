No has terminado tu compra

Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.

El PSOE ha logrado, en estos dos meses, recuperarse ligeramente. Los socialistas habían perdido algo más de tres puntos durante las negociaciones de la amnistía, pero tras su aprobación y, pese al estallido del caso Koldo, han pasado del 29,4% de enero al 30,5% de este mes. Eso sí, esos números les sitúan todavía por debajo de sus resultados del pasado 23 de julio y muy lejos de poder disputar la victoria al PP.

Con esos resultados, la izquierda se queda con el 42,4% de los votos totales, frente al 47,4% de la derecha. Por debajo, Feijóo se recupera ligeramente tras haber encadenado una serie de caídas consecutivas desde noviembre de 2023, cuando el rechazo a la amnistía le elevó al 30%. Por último, el líder de Vox, Santiago Abascal, no rentabiliza la subida de su partido y su valoración cae al 13,5%, su mínimo en la serie histórica.

