No has terminado tu compra

— La jueza imputa a Pedro Rocha en la causa sobre presunta corrupción en la Federación durante la gestión de Rubiales , que acudió este viernes por la mañana a declarar como testigo. Después de estar más de media hora contestando al fiscal con evasivas, se paró el interrogatorio y se le ha informó de que pasaba a ser investigado, por lo cual deberá volver a declarar, ahora ya con abogado.

Ahora se abren varios escenarios, porque para poder inhabilitar o suspender a un presidente este ha debido tomar posesión del cargo, algo que no ha sucedido aún, ya que la Federación está gobernada ahora por una gestora temporal a cargo de Rafael del Amo tras dimitir Rocha para poder ser candidato.

Desde la Federación no se han hecho declaraciones de momento sobre la sanción del TAD, aunque en la tarde del viernes restaban importancia a la imputación judicial diciendo que no iban a tomar ninguna medida y que se trata de “un cambio de situación procesal de un candidato”.

