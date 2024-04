No has terminado tu compra

Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.

El candidato de Junts a las catalanas avisó este fin de semana de que si el “señor Illa hace un Collboni ya sabe cuáles son las consecuencias”, dijo en referencia a la alcaldía de Barcelona, que los socialistas gobiernan tras obtener el apoyo de la mayoría del consistorio a pesar de que Junts fue primera fuerza.

La ley busca retrasar el inicio del consumo y modificar la baja percepción de riesgo asociada a la sustancia. Para ello, limitará los puntos de venta y la publicidad, además de impulsar medidas de “prevención ambiental” y herramientas preventivas “en el ámbito educativo y familiar”.Un ciudadano ha increpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al comenzar su comparecencia en Oviedo, donde ha acudido a visitar el Hospital Universitario Central de Asturias .

García ha vinculado el mayor consumo con personas de clases sociales más desfavorecidas y precarias. “Es ocho veces superior en las rentas más bajas que en las más altas”, ha asegurado para afirmar, a renglón seguido, que el Ministerio quiere “ahondar en los determinantes sociales de la salud”. “Si no llegas a fin de mes es probable que duermas peor y tengas menos capacidad para recuperarte de los avatares de la vida”.

Abascal, sobre los deseos del PP de que Vox desaparezca: "Son sueños húmedos y nostalgias baratas, no se va a cumplir nunca"

