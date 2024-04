No has terminado tu compra

Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.

Albares asegura que "la paz en Oriente Medio y el fin de la espiral de violencia" pasa por el reconocimiento del Estado Palestino A su vez, Albares ha adelantado que, en la reunión extraordinaria convocada por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, junto al resto de ministros de exteriores, la postura del Gobierno será “sin duda, la condena” del ataque de Irán producido este fin de semana. Por ello, expondrá sus argumentos y “confía en que el resto de socios europeos estén en la misma línea”.

