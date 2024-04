No has terminado tu compra

Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.esEmpleadas del hogar en la brecha de la economía sumergida: “Estoy en tres casas y me pagan en b”

El Congreso apoya la iniciativa popular para regularizar a cientos de miles de migrantes que ya viven y trabajan en España Aunque son mediciones diferentes —uno son cifras reales en un momento concreto y otro el resultado de una encuesta trimestral—, este desajuste preocupa a los sindicatos. “La diferencia entre ambas fuentes respondería a situaciones de economía sumergida, al existir más personas trabajadoras que afiliadas”, señalaba un informe sobre protección al desempleo de Comisiones Obreras. Nerea es peruana.

Somos las personas migrantes las que estamos sosteniendo el Estado de los cuidados que España no tiene y una sociedad no se puede permitir tener a las personas en esas condiciones, porque no somos mercancía“La mayoría van con pastillas y dolores a trabajar, porque los empleadores no les permiten una baja”, lamenta Pimentel.

