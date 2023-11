No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es para mantenerte informado con las claves de actualidad cada mañana. Con Juanlu Sánchez, subdirector de eldiario.es, y las aportaciones de toda la redacción. — elDiario.

es te regala 45 días de acceso gratuito a Podimo, la app con miles de podcast y audiolibros. Pruébalo en Podimo.es/aldia Pedro Sánchez va a trasladar en su visita al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, la reivindicación pactada por PSOE y Sumar en el nuevo Gobierno: el reconocimiento de Palestina como Estado. ¿Qué puede hacer el Gobierno de un país como España para solucionar un conflicto como el de Israel y Palestina? Hablamos con Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio. Además, el periodista de elDiari





eldiarioes » / 🏆 1. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La madre de Avilés: “Estoy sufriendo, no me parece adecuado que tenga que soportar esos insultos”Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

No has terminado tu compraNo has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. El autor, nacido en Almería y exiliado durante la dictadura, murió en 1998 olvidado por su país pero siendo una estrella en Francia; Cabaret Voltaire publica una de sus novelas que no habían sido traducidas: 'El hombre arrodillado' — La viuda Mangada, la misteriosa mujer de una familia de rojos que acogió a Sylvia Plath en Benidorm. Imaginen que mientras que en España en los colegios se habla de Molière, el autor no fuera estudiado en los liceos franceses. O que Carrère, mientras que aquí se inflan a premios. Sería una situación extraña que haría plantearse qué ocurre para que un país no reconozca a sus autores y su cultura.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Jägermeister presenta su espacio de creación «Created by Night» en una noche que nunca terminaJägermeister presenta su nueva campaña en la que invita a los talentos creativos a un espacio de creación en una noche de 56 horas.

Fuente: mkdirecto - 🏆 16. / 71 Leer más »

Meryl Streep: 'Hay que asegurarse de que lo que uno dice llegue al público'Meryl Streep: 'Hay que asegurarse de que lo que uno dice llegue al público'

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

¿Qué es el peronismo, qué propone y por qué sigue siendo importante en Argentina?Esta es una mirada sobre el peronismo, su historia, sus propuestas y cómo llegó a convertirse en una fuerza que sigue vigente en Argentina.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

¿Qué es una amnistía y en qué consistiría la que aplicaría Pedro Sánchez en Cataluña?Que en España se forme un nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 23 de julio depende, actualmente, de que Pedro Sánchez reúna los apoyos necesarios para apuntalar su investidura como presidente del Gobierno.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »