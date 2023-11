No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tomado este martes posesión de su cartera de vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

“Vamos a ser el motor de la lucha contra la desigualdad”, ha prometido secundada por el resto de ministros de su espacio político: Mónica García, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Sira Rego. “No vamos a conformarnos. Un trabajador que cobra 1300 euros mensuales no puede conformarse. Un joven que tiene que compartir piso no puede conformarse. Este gobierno va a ir más lejos. Vamos a seguir modernizando España y a seguir siendo un referente en Europa“, ha defendido Díaz, en un acto en el Ministerio de Trabajo en el que ha prometido que una de sus primeras medidas será convocar a los agentes sociales para negociar la subida del salario mínim





