No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es.

'Que alguien que toma decisiones sobre la base de sus diálogos con los perros maneje el país en el que vivo, me preocupa mucho', afirma el autor de 'El Loco; la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina' (Planeta, julio de 2023). Editorial Planeta Juan Luis González (Buenos Aires, 1992) comenzó a conocer al entorno de Javier Milei mientras cubría para la revista la temporada de verano 2021 en Pinamar, una ciudad sobre el océano Atlántico, distante a unos 350 kilómetros de Buenos Aires, a la que se trasladan los conciliábulos políticos en enero y febrero





eldiarioes » / 🏆 1. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Juan González, biógrafo de Milei: 'Se ha convencido de que los perros tienen poderes'Juan Luis González (Buenos Aires, 1992) comenzó a conocer al entorno de Javier Milei mientras cubría para la revista Noticias la temporada de verano 2021 en Pinamar, una ciudad sobre el océano Atlántico, distante a unos 350 kilómetros de Buenos Aires, a la que se trasladan los conciliábulos políticos en enero y febrero.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Nacho González, invitado al Hotel Jorge Juan, el podcast de Javier Aznar y Seagram's GinEl periodista habla sobre periodismo, el documental de Beckham, talentos díscolos y mucho más.

Fuente: VanityFairSpain - 🏆 14. / 74,62 Leer más »

México actualiza a 46 la cifra de muertos tras el paso del huracán OtisEl Gobierno de México elevó a 46 el número de muertos en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

15 complementos y prendas que Zara planea agotar esta temporadaActualiza tu armario para la nueva temporada con las novedades más en tendencia

Fuente: HOLAFashion - 🏆 39. / 26,25 Leer más »

La UE actualiza la lista de paraísos fiscales: salen Costa Rica y las Islas VírgenesLa Unión Europea ha publicado una nueva actualización de su lista de territorios de baja tributación, los llamados paraísos fiscales. Costa Rica, las Islas Vírgenes y las Islas Mar

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

La inteligencia artificial lo tiene claro: estos son los cinco mejores trabajos del mundoSi ya estás en alguno siéntete afortunado, de lo contrario actualiza tu perfil en LinkedIn.

Fuente: fayerwayer - 🏆 23. / 55,44 Leer más »