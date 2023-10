Miguél Bosé: el gran parecido físico entre su hijo Tadeo y el actor José Pastor

La serie de Miguel Bosé llega a Telecinco. Mediaset prepara un 'evento serie' para emitir uno de los proyectos más ambiciosos y esperado del artista. Durante la rueda de prensa, el cantante se ha abierto para hacer balance sobre su vida personal y su trayectoria profesional y ha destacado el trabajo de los actores que le interpretan, Iván Sánchez y José Pastor. Este segundo, curiosamente, se parece físicamente al hijo menor de Bosé, Tadeo.

Quien cantaba realmente esas canciones era José Pastor: 'No pude darme cuenta que no era yo el que cantaba', confiesa sin pudor y con cierto orgullo. Llevar la vida de alguien como Miguel Bosé a la pantalla no es nada fácil y por eso Nacho Faerna quiere destacar 'la gran generosidad' que ha mostrado Miguel Bosé a la hora de colaborar en este proyecto. 'Probablemente nunca lo hubiera hecho si no estuviera Macarena', confiesa Bosé.

