Mercadona presiona a los trabajadores de baja médica

Mercadona llamaba terroristas en sus formaciones a los trabajadores que, según el criterio empresarial, estaban de baja más tiempo del que consideraban preceptivo. Para Juan Roig las bajas de los trabajadores y el absentismo han sido su caballo de batalla durante todos estos años.

Hace diez años, cuando inicie una investigación sobre el trato dado por Mercadona y Juan Roig a los trabajadores, comprobé cómo una baja médica, firmado por un facultativo, no suponía ninguna protección para el trabajador cuando había un sistema empresarial destinado a presionar, coaccionar e incluso a despedir a los trabajadores que no iban a trabajar por estar enfermos. Para Mercadona no importaba que estuviera enfermo, o que un médico considerara que estaba enfermo, solo importaba lo que ellos consideraban suficiente para ir a trabaja





sextaNoticias » / 🏆 21. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Niegan que Juan Rivera sea coautor del éxito 'Abeja reina' de su sobrina ChiquisSi bien Juan Rivera afirma que es uno de los autores de 'Abeja reina', otra versión asegura que no tuvo nada que ver en la creación del éxito musical de su sobrina.

Fuente: peopleenespanol - 🏆 45. / 53 Leer más »

La sociedad de la nieve, nueva película de Juan Antonio BayonaLa película recrea la tragedia del equipo de rugby uruguayo que tuvo que sobrevivir en Los Andes después de un accidente de avión. Está bien posicionada en la carrera de premios y ha sido seleccionada para representar a España en los Oscar.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »

Juan Antonio Bayona presenta su nueva película 'La sociedad de la nieve'El director español Juan Antonio Bayona presenta su nueva película 'La sociedad de la nieve', basada en la experiencia real del equipo de rugby uruguayo que se estrelló en un glaciar en los Andes. La película llega a las salas este viernes.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »

Antonia San Juan y Alfonso Bassave: conoce a sus cuatro adorables perrosAntonia San Juan y Alfonso Bassave: conoce a sus cuatro adorables perros

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

Estreno de 'La sociedad de la nieve', el nuevo trabajo de Juan Antonio BayonaEl pasado 9 de septiembre se estrenaba oficialmente en la clausura del Festival de Venecia el nuevo trabajo de Juan Antonio Bayona, 'La sociedad de la nieve'. Bayona ha logrado realizar un trabajo más fiel y pegado a la realidad de las desventuras que tuvieron que vivir los afectados por el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Fuente: abc_tecnologia - 🏆 39. / 59 Leer más »

La sociedad de la nieve: la pesadilla de Juan Antonio BayonaLa pesadilla que ha contado Juan Antonio Bayona en 'La sociedad de la nieve', la película con la que el director de cine volverá a representar a España en los Óscar, se desató el 13 de octubre de 1972, hace hoy justo medio siglo. El equipo escolar de rugby 'Old Christians Club' de Montevideo (Uruguay) había fletado un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para viajar a Santiago de Chile. Los chicos estaban alegres y despreocupados, cuando el aparato se desplomó en una cordillera de los Andes.

Fuente: abc_tecnologia - 🏆 39. / 59 Leer más »