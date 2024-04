La ultraderecha en España: Vox y Junts×Cat

15/04/2024

España no es diferente, pero tiene sus cosas. Una de ellas es que aquí no padecemos una ultraderecha, sino dos (como mínimo): la española y la catalana, Vox y Junts×Cat. Ambas aparecieron en 2018 —antes, España era uno de los escasos países europeos sin ultraderecha en las instituciones— y, con toda lógica, una surge de la otra: el detonante de Vox fue el otoño catalán de 2017, cuya herencia recoge con orgullo Junts. Ambas ultraderechas se desgajan de la derecha tradicional: Vox, del PP; Junts, de CiU… Pero, un momento: ¿Junts, un partido de ultraderecha? Todos calificamos así a Vox, pero ¿no pasa Junts por ser un partido de derechas, o incluso progresista? Quien no se ha enterado de que Junts es un partido de ultraderecha es que no se ha querido enterar. ¿Saben lo que significa Junts×Cat? Significa Juntos por Cataluña