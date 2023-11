La Fundación Telefónica forma al colectivo senior en tecnología y Metaverso

La Fundación Telefónica, en su programa 'Reconecta', forma al colectivo senior. Cursos enfocados para entender mejor la tecnología y su aplicación en el día a día. Enseñar el funcionamiento de tu teléfono móvil, cómo utilizar mejor WhatsApp, qué aplicaciones pueden mejorar tu vida cotidiana y cómo hacer un uso más seguro de la tecnología. No solo eso: también bucear por el Metaverso. Nos colamos en una curso de formación para mayores.

Profesores y voluntarios ponen todo de su parte para enseñar. Son cursos dirigidos al colectivo sénior. Hoy en clase: el Metaverso. Un mundo virtual donde van a aprender una experiencia que no olvidarán. Laura Jiménez, educadora de la Fundación Telefónica asegura que los mayores 'flipan cuando les ponemos unas gafas virtuales'. Hoy con esas gafas se han metido en un cuadro de Vincent van Gogh. Un viaje inmersivo por las pinturas del pintor postimpresionista. 'Esto es una experiencia preciosa', comenta Sole. Y Mercedes asegura que es 'como magia'





