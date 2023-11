Israel retrasa la liberación de los rehenes en Gaza

El asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, ha afirmado que la liberación de los 50 rehenes retenidos en Gaza en virtud del acuerdo alcanzado con Hamás no empezará hasta el viernes. "Las negociaciones para la liberación de nuestros secuestrados están constantemente avanzando", ha agregado en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majid bin Mohamed al Ansari, ha asegurado que la entrada en vigor de la tregua será anunciada "en las próximas horas". Israel detiene al director del Hospital Al Shifa El Ejército de Israel ha detenido este jueves al director del Hospital Al Shifa, Muhamad abú Salmiya, en el marco del proceso de evacuación del centro médico. Según las informaciones recogidas por el diario palestino Filastin, vinculado a Hamás, Abú Salmiya ha sido detenido durante la jornada y trasladado a un lugar no especificado para ser interrogad





Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

