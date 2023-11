En los límites de la realidad: una película de episodios que refleja la violencia estatal

En los límites de la realidad era una película de episodios que, en 1983, reunió a los directores que cambiaron el cine comercial en los años setenta y ochenta: Steven Spielberg, John Landis, George Miller y Joe Dante.

El primer capítulo, dirigido por Landis, se titulaba Time Out y contaba la historia de un tipo racista y antisemita que, sin mayor explicación, viaja en el tiempo y se encuentra perseguido por las SS como judío en la Francia de Vichy y luego transformado en un negro a punto de ser linchado por el Ku Klux Klan. Acaba en un tren de ganado con dirección desconocida hacia el Este. No quisiera que aquellos que creen que vivimos en una dictadura o que gritan consignas racistas y fascistas por las calles de Madrid tuviesen que ser sometidos a una lección similar, pero tampoco les vendría mal mirar un poco al pasado. Europa, desde hace siglos, ha sufrido las más horrendas satrapías y sus habitantes han padecido la violencia estatal, empezando por España, que vivió bajo una dictadura hasta 1975 —aunque algunos de los que protestan estos días en Madrid parecen añorarla





