El director mexicano Fernando Frías estrena su cuarto largometraje en Netflix

Para el director mexicano Fernando Frías, la literatura es un búnker al que suele volver como quien regresa a un refugio seguro y alejado del ruido. Es un lector voraz, un viajero experimentado que aprendió desde pequeño que el mundo había que verlo y explorarlo, para después retratarlo.

Y aunque no lee para adaptar al cine, en cuanto se sumergió en las páginas del libro No voy a pedirle a nadie que me crea (Anagrama, 2016) —del también mexicano Juan Pablo Villalobos—, sintió algo muy parecido a la “urgencia” por darle vida a algunos de los personajes de esa historia. Lo ha hecho con este, su cuarto largometraje, que lleva el mismo título y que se estrena este miércoles en Netflix. Frías habla rápido y casi se atropellan sus palabras cuando se trata de libros: “No estaba pensando en buscar en la literatura material para adaptar, aunque constantemente me encuentro con material increíble que me hace verlo claramente en imágene





elpais_cultura » / 🏆 10. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Juan Pablo López Teruel, nuevo director de zona Valencia-Castellón en BBVAJuan Pablo López Teruel (Cúllar, Granada 1971) ha sido nombrado nuevo director de zona de BBVA en la zona de Valencia y Castellón. Juan Pablo era hasta ahora director de zona de BB

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Pablo Isla se une a un fondo de capital riesgo tras abandonar InditexPablo Isla ha sido fichado por el fondo de capital riesgo Cinven como asesor global y presidente de su última adquisición en España, la compañía de renovables Amara NZero.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Fernando Alonso y Aston Martin, a un paso de vencer al Mercedes de RussellCon dos carreras por delante, Fernando Alonso se acerca a un objetivo que a principio de temporada se habría considerado un milagro en Fórmula 1.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Pablo Marqués lanza un mensaje ante la polémica con su novia, Jessica BuenoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Pablo Marqués sale en defensa de su novia, Jessica Bueno: 'No nos van a romper'El modelo ha asegurado que están manipulando a su pareja, quien participa en 'GH VIP'.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

#LdeLírica con la editorial La Uña Rota, Pablo Remón y ro goteléEl editor Carlos Rod junto a los dos autores compone un tándem de teatro y poesía que protagoniza el próximo encuentro lírico en Ámbito Cultural.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »