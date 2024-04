El desenlace de The Walking Dead: The Ones Who Live y adelanto de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon

El desenlace de The Walking Dead: The Ones Who Live nos ha ofrecido algunos de los momentos más tiernos de Rick (Andrew Lincoln) y de Michonne (Danai Gurira) en su retorno a Alexandria. Una ciudad cada vez más deshabitada después de que Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) se trasladaran a Nueva York en Dead City, mientras que Daryl Dixon (Normas Reedus) se mudaba a Francia en la serie que llevaba su propio nombre.

Con motivo del lanzamiento de este final tan esperando por los fans, AMC+ estrenaba un primer adelanto de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. Esta serie añade ahora a su título el sobrenombre de The Book of Carol, después de que nos enteráramos de que Melissa McBride regresaba en su papel como Carol. Las primeras imágenes nos muestran cómo Daryl continúa pugnando por sobrevivir en un territorio totalmente inhóspito para él, mientras protege a Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) y a Isabelle (Clémence Poésy

