El arte y la naturaleza en la obra de Ibon Aranberri

Eran otros tiempos. En los actuales parece asumido que el arte no debería engañar a nadie, sino formular algún tipo de verdad. Del mismo modo, la naturaleza no puede seguir considerándose un simple repertorio de imágenes del que surtirse, ni tampoco un objeto decorativo, un paraíso idealizado o un escenario para el teatro de lo sublime, como hasta tiempos muy recientes ha ocurrido. Hay razones para ello: está la emergencia climática, por supuesto, pero no solo.

Para el artista vasco Ibon Aranberri, por ejemplo, el paisaje es una construcción cargada de sentido político e histórico. Su obra Luz sobre Lemoiz, para la que había previsto lanzar fuegos artificiales sobre una central nuclear que nunca llegó a funcionar, es un buen ejemplo. En las décadas de los setenta y de los ochenta la central de Lemoiz estuvo en el centro de un espinoso conflicto social que incluyó movilizaciones de grupos ecologistas, víctimas mortales y un inútil mamotreto de hormigón como único vestigio materia





VanityFairSpain » / 🏆 14. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El sindicato policial JUPOL, sobre el uso de lacrimógenos en Madrid: 'En Cataluña aguantaron 6 días y aquIbón Domínguez acusa a la Delegación del Gobierno en Madrid de no haber asumido responsabilidades tras los disturbios en la capital.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Exposición 'Reversos' en el Museo del Prado'Reversos': la cara B de los grandes maestros de la pintura, por primera vez en el Museo del Prado Una exposición imprescindible bucea, a través de más de cien obras, en lo escondido, en lo que no vemos de los cuadros. Por joseinmaterial

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »

El Seprona rescata y lleva a Faunia a cuatro canguros que estaban de forma ilegal en una finca y se habían ...El servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil tenía constancia de la existencia de estos ejemplares, que hasta provocaron un accidente en 2022

Fuente: abc_cultura - 🏆 62. / 50 Leer más »

Oma, el renacer del bosque pintado de Ibarrola que devuelve a la vida obras desaparecidas hace décadasLa familia de Agustín Ibarrola solo recordaba la obra 'La amenaza nuclear' creada en el Bosque de Oma por el pintor vasco en los años 80, por fotografías de aquella época.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

La UE logra un acuerdo sobre la Ley de Restauración de la NaturalezaLa Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca recuperar el 20 % de ecosistemas

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

El sindicato policial JUPOL, sobre el uso de lacrimógenos en Madrid: 'En Cataluña aguantaron 6 días y aquIbón Domínguez acusa a la Delegación del Gobierno en Madrid de no haber asumido responsabilidades tras los disturbios en la capital.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »