Cola en Doña Manolita para comprar un décimo de la Lotería de Navidad

A un mes del sorteo de la Lotería de Navidad, Hora 25 hace la cola de Doña Manolita y compra un décimo en la Administración de Lotería más famosa de España. Aimar Bretos se une a la fila de personas que cada día esperan horas para poder comprar un boleto en Doña Manolita. Sobre la historia de la Administración, sus curiosidades y todo lo referido a la Lotería de Navidad hablamos, mientras que avanza la cola, con Concha Corona, la gerente del establecimiento.

Concha reconoce que es la primera vez que hace la cola de Doña Manolita y nos cuenta que desde julio ya empieza a haber gente en la fila para comprar un décimo. La Administración no ha calculado nunca el número de personas que pasa cada día por la cola: «Somos muy poco de cifras porque da mala suerte. Yo no conocí a Doña Manolita, pero sí me han contado que era muy supersticiosa, así que yo sigo a rajatabla muchas cosas de ella». Dicen que Doña Manolita se fue a Zaragoza, al Pilar, a bendecir los números y nunca daba cifra





