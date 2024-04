Campaña de la Declaración de la Renta 2023 - 2024: cuidado con las estafas

📆 03/04/2024 2:27:00

Economía Noticias

La campaña de la Declaración de la Renta 2023 - 2024 comienza este miércoles 3 de abril para todos aquellos que quieran realizar el papeleo a través de internet. Y los cibercriminales lo saben, por tanto, lo esperable es que durante las próximas semanas dirijan sus estafas a los usuarios aprovechando esta coyuntura. Exactamente igual que lo han estado haciendo durante los últimos años.La Agencia Tributaria cuenta con varios ejemplos de timos, en los que se suplanta a la institución, y que han ido siendo recogidos durante los últimos años. Ya hay casos de 2024, en los que se mete prisa a los usuarios pidiéndoles datos bancarios y credenciales de acceso.Noticias Relacionadas estandar No Google confirma que el modo incógnito no es privado: eliminará datos de usuarios para evitar una multa millonaria Javier Palomo estandar No «Restablece el ID de tu iPhone»: la nueva estafa en la que se hacen pasar por Apple para robar datos

