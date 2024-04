APW Spain consolida su posición en la industria de las telecomunicaciones

APW Spain, una de las empresas líderes de inversión en contratos de alquiler y activos asociados a infraestructuras críticas digitales y de telecomunicaciones, entra en el nuevo año consolidando su posición como uno de los actores claves en la industria de las telecomunicaciones. Con el cierre del ejercicio 2023, la matriz de la compañía española, Radius Global Infrastructure, se enorgullece de haber ampliado su cartera a más de 10.000 activos en el ámbito de la telefonía móvil y digital.

Esta expansión estratégica proyecta a la compañía hacia un futuro lleno de éxitos. La inversión de más de 2.000 millones de dólares en emplazamientos digitales y de telecomunicaciones en veinte países evidencia la solidez financiera, el potencial de la empresa y su relevancia en esta industria. Tanto es así que, en septiembre de 2023, los grupos de inversión EQT Active Core Infrastructure y Public Sector Pensión (PSP) adquirieron a Radius Global Infrastructure, y a sus subsidiarias, por más de 3.000 millones de dólares, lo que demuestra el valor y el atractivo de la compañía en el mercado

