محمد قطان: الشاب السوري الذي يعاني من مشكلة النحافة

محمد قطان شاب سوري مقيم في الإمارات منذ الطفولة، يعمل في مجال الإعلام وهو زميلنا بقسم البرامج في تلفزيون الآن. في الوقت الذي تسيطر به مشكلة السمنة والأشخاص الذين يعانون منها على معظم منافذ اللياقة البدنية من عيادات تغذية لنوادي رياضية لمحتوى على منصات التواصل الإجتماعي وغيرها يواجه البعض الآخر مشكلة النحافة ومنهم محمد





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