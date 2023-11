صدر حديثا.. 'مغرم بالناى يهذى' ديوان للشاعر محمد حلمى حامد

وتأتى قصائد الديوان بعنوان "على حبل غسيلك، نزهةٌ فى السماء، الصخرةُ والبحر، أنتصرُ لِذَاتي، أنا حُرٌّ، أُمنيَّات قلبٍ، صباح الخير، إلى أمير الشِّعْر، نجَّار، الضَّبُ والضَّبابُ، كِتاب الحماقة، في الفخر والشكوى، عَنِ المُلك والمالك، بلا نافذة، شَرَفُ اللصوص، حتى تزدحم، سيكون علينا، تعبَ الصياد، لَحْنُ النَّاي المذبوح، حرائقُ النَّاي، والشعر لمحٌ تكفي إشارته".

ELBALADOFFICIAL: الحي السابع.. رواية تكشف التغيُّرات الاجتماعية والسياسية في مصر خلال فترة الثمانينياتصدر حديثا عن دار الشروق، رواية الحي السابع للروائي نعيم صبري

SHOROUK_NEWS: المؤلف كامل مراد يطلق «أنقذوا ما تبقى من سنوات العمر»الكتاب صدر حديثا عن دار ليدرز للنشر ويتناول مجموعةً من التَّجارب والخبرات

YOUM7: ترجمة عربية لرواية 'شكل الماء'.. من روائع الأدب البوليسى الإيطالىصدر حديثا عن دار الساقى للنشر، فى بيروت، ترجمة عربية لرواية بعنوان 'شكل الماء' للكاتب أندريا كاميلليرى، وهى رواية تندرج ضمن أعمال الأدب البوليسي الإيطالي،

YOUM7: صدر حديثا.. ترجمة عربية لرواية 'راقصة الباليه' للإيطالية ماتيلدى سيراوصدر حديثا عن دار يسطرون للنشر، في جدة، ترجمة عربية لرواية بعنوان 'راقصة الباليه'، للكاتبة الإيطالية ماتيلدي سيراو، ونقلها عن الإيطالية إلى اللغة العربية المترجم مينا شحاتة.

SHOROUK_NEWS: جرائم حب في القاهرة.. رواية جديدة للكاتب أحمد فرغلي رضوانصدر حديثا عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع رواية "جرائم حب في القاهرة" للكاتب الصحفي أحمد فرغلي رضوان.

YOUM7: المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية ورخص قيادة ببنهاقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

