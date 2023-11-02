شكري يؤكد هاتفيا لنظيره البريطاني ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» - إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخولأبومازن لـ رئيس وزراء بريطانيا: يجب فتح ممرات دائمة لإدخال المساعدات إلى غزةخبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء
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MOBTADA: مفوض أونروا من القاهرة: مهتمون بجهود وتحركات مصر لأجل هدنة إنسانية في غزةأكد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، حرصه على التعرف على التحركات والاتصالات المصرية الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.
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