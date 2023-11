شكري يؤكد هاتفيا لنظيره البريطاني ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» - إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخولأبومازن لـ رئيس وزراء بريطانيا: يجب فتح ممرات دائمة لإدخال المساعدات إلى غزةخبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

SHOROUK_NEWS: شكري يدعو لضرورة نفاذ هدنة إنسانية فورية في غزةأكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الجهود الدولية المنسقة لوقف الحرب الدائرة في غزة، وإنفاذ

جريدة الفجر: وزير الخارجية: اتصالات مصرية تهدف لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة (ماذا يحدث الآن في فلسطين؟)وزير الخارجية: اتصالات مصرية تهدف لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة (ماذا يحدث الآن في فلسطين؟)..

ELWATANNEWS: شكري يؤكد هاتفيا لوزيرة خارجية فنلندا ضرورة وقف الانتهاكات في غزةناقش وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع‬⁩ وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فولتنان الحرب في قطاع غزة.

MOBTADA: مفوض أونروا من القاهرة: مهتمون بجهود وتحركات مصر لأجل هدنة إنسانية في غزةأكد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، حرصه على التعرف على التحركات والاتصالات المصرية الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.

YOUM7: الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فوريةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

SHOROUK_NEWS: شكري يبحث هاتفيا نظيره الكوري الجنوبي التصعيد العسكري في غزةشكري يبحث هاتفيا نظيره الكوري الجنوبي التصعيد العسكري في غزة

