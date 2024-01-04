تفعيل خدمة "الشباك الواحد" بمدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير الأعمال الأجنبية فى مصر تؤتى ثمارها.. إعفاءات جمركية وإنهاء للتصاريح وخصومات تصل لـ30%.. طارق الشناوى يشيد بالخطوة.





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