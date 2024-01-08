اكتشاف سبب وفيات الأطفال المفاجئة

في إنجاز طبي، اكتشف الأطباء السبب المحتمل لوفيات الأطفال المفاجئة وغير القابلة للتفسير، حيث أظهرت مقاطع فيديو، إن الأطفال كانوا يعانون من نوبات صرع في غضون 30 دقيقة قبل الوفاة





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