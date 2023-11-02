اشتباكات عنيفة أثناء محاولة التوغل الإسرائيلي شمال غزة

وأضاف جبر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فصائل المقاومة قالت إنها تمكنت من إنكاب عدد من الآليات والدبابات العسكرية وإيقاع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين في تلك المناطق، مشيرًا إلى أنه كان هناك توغل أيضًا في محور الزيتون بعدد من الآليات العسكرية باتجاه غرب المناطق الغربية لمحافظة غزة، مؤكدًا أن هذه الآليات أيضًا قُوبلت باشتباكات عنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الآليات الإسرائيلية توغلت نحو كم من الناحية الشرقية لقطاع غزة وفي حي الزيتون، وتقوم بإطلاق النار الكثيف في تلك المنطقة، مؤكدًا أن هذا التوغل الإسرائيلي قوبل باشتباكات عنيفة وإيقاع عدد من الخسائر في صفوف الآليات المتوغلة من قِبل المقاومة الفلسطينية حسب ما أعلنت.أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك عاجل..

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