PFAS og andre kemikalier må på dagsordenen op til EU-valget. Ikke mindst i lyset af at kemikalieindustrien svigter mennesker og miljø og har kendt de negative sundhedsmæssige konsekvenser siden 70erne.Når jeg går tur med hunden langs Vesterhavet ved Løkken by, har havskummet der flyver hen over sandstranden og op i klitterne, fået ny betydning. I skummet koncentreres havets lavere indhold af PFAS og andre fluorforbindelser. Helt op til, på grund af deres meget lange halveringstid.

Det er endelig kommet ordentlig på radaren, ikke mindst fordi der er uomtvisteligeemballager til fødevarerPFAS og gruppen af fluorforbindelser er en teknologi. Sammen med tusindvis af andre kemikalier udgør PFAS byggestenene i blandt andet plastik. Vi elsker teknologier og slipper dem gerne fri i naturen og blandt børn og voksne, uden at kende konsekvenserne, så længe de gør livet behageligt. For eksempel når vi anlægger kunstgræsbane

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



ingdk / 🏆 6. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

PFAS er langt farligere end pesticider – det kan (stadig) ikke ses på grænseværdierneDe seneste uger har organisationer og medier igen fokuseret ret ensidigt på pesticider i drikkevandet - selv om PFAS og andre kemikalier er et langt større problem, sundhedsmæssigt. Både Danske Regioner og Danmarks Naturfredningsforening har gentaget gamle tal om, at over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet med pesticider.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

'Vi har ikke råd til ikke at gøre det' - Dagrofa-boss vil i offensivenEfter et decideret katastroferegnskab brugte Dagrofa flere år på at 'få orden i eget penalhus'.

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Det Hvide Hus ikke i tvivl: Ukraine stod ikke bag terror i MoskvaDet Hvide Hus ikke i tvivl: Ukraine stod ikke bag terror i Moskva

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Læge med påskeadvarsel: Én ting må du endelig ikke gøre – og dine børn slet ikkeLæge med påskeadvarsel: Én ting må du endelig ikke gøre – og dine børn slet ikke

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Trods kræft og en alder på 83 vil Tage ikke stoppe: - Vi kan ikke undvære hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »

#PFAS uden grænser | IngeniørenPFAS og andre kemikalier må på dagsordenen op til EU-valget. Ikke mindst i lyset af at kemikalieindustrien svigter mennesker og miljø og har kendt de negative sundhedsmæssige konsekvenser siden 70erne.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »