Kinas økonomi ramt af Vestens forsøg på at isolere den

Midt i andre kriser er Kinas økonomi blevet ramt af Vestens forsøg på at isolere den. Mens flere lande vinder på denne proces, har den kun delvist reduceret Kinas omfattende globale indflydelsefor Belt and Road Initiative (BRI) i Beijing den 18. oktober 2023 var præget af de sædvanlige smil og håndtryk. Men Kinas økonomiske landskab, der er afhængigt af robuste netværk af forsyningskæder, går turbulente tider i møde.

Den USA-ledede handelskrig havde allerede forstyrret den kinesiske industri og forsyningskæderne, før COVID-19-pandemien yderligere tilstoppede havnene og forværrede forstyrrelserne. I mellemtiden har Biden-administrationen fortsat sin udvidelse af politikker, derogså med 43 procent i 2022, mens USA har overtalt allierede til at begrænse deres økonomiske samarbejde med Kin

İNGDK: Ørsteds krise stikker dybt: Nu er et af Danmarks største PtX-projekter 'udfordret'Ørsteds 1,3 GW PtX-projekt på Avedøreværket ramt af stigende priser og mangel på grøn strøm.

İNGDK: Chefredaktør: Tak for 20 år i teknologiens tjenesteJeg takker af efter syv år som chefredaktør og i alt 20 år i et mediehus med fokus på den vigtige og spændende udvikling i såvel teknologiens som ingeniørernes rolle i samfundet.

TV2POLİTİK: Justitsministeren trukket ind i sag om demonstrants besked til LøkkeKøbenhavns Politi har modtaget flere anmeldelser om billigelse af terror, men vil ikke svare på, om det drejer sig om den pågældende kvinde.

DRNYHEDER: 50.000 armeniere flygter i frygt for overgreb fra Aserbajdsjan: 'De er stærkt traumatiseret'Efter Aserbajdsjan overtog Nagorno-Karabakh, er massevis af armeniere nu på flugt.

TV2NYHEDERNE: Kommune fjernede et skraldebjerg på 100 ton fra Flaske-Bents grundBent Hansen lider af ekstrem samlermani og er tæt knyttet til de mængder rod og affald, der flyder på hans grunde.

İNGDK: Prøver igen: Verdens største raket klar til ny testflyvningDen bare anden testflyvning af SpaceX’s Starship, verdens største raket, er planlagt fredag. Alle øjne er rettet mod de 33 booster-motorer.

