Første fossilfrie stål leveret til Volvo

Ved at erstatte kul og koks med brint fra grønne energikilder kan CO2-udledningen fra stålproduktion nedbringes markant. Svensk projekt er klar med første leverance til Volvo, mens mere ‘grønt stål’ er på vej.

SSAB står sammen med mineselskabet LKAB og energiselskabet Vattenfall bag projektet Hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), der ifølge SSAB er »Det første fossilfrie stål i verden er ikke kun et gennembrud for SSAB, men beviser, at det er muligt at foretage omstillingen og reducere stålindustriens globale CO2-aftryk markant. Vi håber, at det vil inspirere andre til også at fremskynde den grønne omstilling,« lyder det fra Martin Lindqvist, der er administrerende direktør i SSAB.på verdensplan til eksempelvis biler, bygninger, vindmøller, solcellepaneler udledes i gennemsnit næsten to ton CO

