Er USA's tid som eneste stormagt ved at være forbi?

Nej, vi er ikke midt i en ny kold krig – men vi skal tage resten af verden mere alvorligt end hidtil:

Hvad betyder det for verden, når USA ikke længere er den eneste stormagt? Det er den største debat nu indenfor internationale studier ifølge lektor Klaas Dykmann. Er USA's moment som verdens eneste stormagt ved at være slut? Eller ser vi ny situation med USA og Kina, hvor der er to stormagter? Og er international politik egentligt blevet mere kompliceret? (AI-skabt illustration: Firefly / Lea Pilsborg)





