Brudebuket og gammelt USB-stik skaber opmærksomhed i genbrugsbutik

Billedet af en brudebuket og historien om et gammelt USB-stik, der pludselig dukkede op i en genbrugsbutik, har givet mange klik og kommentarer her på hjemmesiden og på Facebook. USB'en indeholdt blandt andet 128 bryllupsbilleder, og nu er ejeren fundet. Det er Mona Videbæks brudebuket, der blev genkendt på billedet. - Jeg sad til påskefrokost forleden, og der talte vi om, at det er vildt, at min brudebuket har skabt så meget opmærksomhed.

Men på den anden side er det bedre med en god nyhed end krig og død, siger Mona Videbæk. Mona Videbæk er uddannet blomsterdekoratør. Sammen med sin veninde, som ejer Hjort Blomster i Herning, brugte hun tre dage på at lave blomster til bryllupsfesten. Brudebuketten brugte Monas veninde 11 timer på at lave

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



tvmidtvest / 🏆 20. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Tidligste forårsjævndøgn i 128 år sender os ind i sommerhalvåretForårsjævndøgnet vil komme tidligere og tidligere de næste 75 år.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Sophie fik taget billede af datter på ferie: Da fotografen ser billedet, opdager hun noget livsfarligtEn fotograf opdagede en detalje på billedet, der straks fik familien til at søge hjælp.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Kig godt på billedet: Taylor Swifts stjernepakkede million-suite stjæler opmærksomheden ved Super BowlEn helt særlig og stjernespækket loge stjal opmærksomheden ved dette års Super Bowl, og de amerikanske medier har haft travlt med at dissekere billederne.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Sophie fik taget billede af datter på ferie: Da fotografen ser billedet, opdager hun noget livsfarligtGoogle Maps har introduceret en ny funktion kaldet 'Synlig rutevejledning', der giver brugerne opdaterede ankomsttidspunkter og detaljer om næste sving direkte fra ruteoversigten eller låseskærmen.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Billede fører til voldsom kritik af flyselskab: Er det mad eller afføring?Billedet har fået så meget opmærksomhed, at flyselskabet har reageret.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Folk raser: Slet billedet og sig undskyld!Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »