Britisk program til diabetespatienter viser lovende resultater

Et britisk program til diabetespatienter tilbyder samtaler om motion og sund kost. Resultaterne er lovende, siger dansk forsker om nyt Nature-studie, der har undersøgt effekten af programmet. Det britiske program skal bekæmpe diabetes, og samler folk i farezonen for sygdommen i grupper, hvor de arbejder med livsstilsændringer. (Foto: Shutterstock)Programmet varer ni måneder og tilbyder møder i grupper, hvor der snakkes om motion og sundere kost.

Mens videnskaben kender sygdommen ganske godt, har man stadig ikke undersøgt effekten af national implementering af behandlingsprogrammer meget. Dét laver det nye studie, Ved at gennemgå data på patienter i det britiske sundhedssystems (NHS) Diabetetes Prevention Programme, har forskerholdet bag fastslået en god effekt på forhindring af diabetes.Støtte fra TrygFonden har muliggjort temaet. TrygFonden har dog ikke indflydelse på, hvilken forskning vi skriver om, og hvordan artiklerne skrives.For effekten er ganske vist relativt lille for hver enkel patient i livsstilsprogramme





