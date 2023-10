U2 y Lady Gaga sorprendieron presentándose juntos en Las Vegas

U2 y Lady Gaga causaron impacto en Las Vegas al presentarse juntos. La agrupación irlandesa invitó a la cantante a su espectáculo, en donde los miles de fanáticos grabaron con sus celulares el momento en que la mujer sorprendió en el escenario. Shakira eliminó varias frases de su canción con Bizarrap para evitar problemas con Piqué'La mujer más audaz y vivaz en cualquier lugar que ella pise.

Además de esa canción, U2 y Lady Gaga interpretaron a dúo las canciones 'All I Want is You' y 'Still Haven't Found'. Los miles de asistentes celebraron el momento en el que las estrellas brillaron en el escenario. Con esta presentación, la artista ha demostrado su interés por compartir tarima con importantes bandas.

