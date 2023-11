Shakira evita juicio por fraude fiscal en España y acepta millonaria multa

La cantante colombiana Shakira evitó este lunes ser juzgada en España por fraude fiscal a cambio de una millonaria multa, con la que evita la cárcel, que aseguró que acepta para no perjudicar a sus hijos. "Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión", afirmó la artista al comparecer ante un tribunal de la ciudad española de Barcelona. Poco después, la artista abandonó el edificio sin hacer declaraciones.

La multa suma cerca de 7,8 millones de euros, tras haber pagado antes otros 17,5 millones, los 14,5 defraudados al fisco en España entre 2012 y 2014 más otros tres de intereses. "Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", indicó la cantante, quien reside en Miami desde abri





ELTIEMPO » / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Capturaron en España a seis miembros de una de red de tráfico de drogas desde SudaméricaLas capturas se llevaron a cabo en la ciudad de Málaga y en la conocida localidad turística de Marbella, ambas en el sur del país.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 25. / 22,4 Leer más »

Ramiro Osorio recibirá importante reconocimiento de la Academia de las Artes Escénicas de EspañaInfórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo

Fuente: NoticiasCaracol - 🏆 7. / 67,76 Leer más »

Inesperada declaración de colombiano, señalado de ser asesino serial de gais en EspañaEl sospechoso del homicidio de siete hombres compareció ante un juez por primera vez.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

En vivo Girona vs Celta de Vigo minuto a minuto de la Liga de EspanaPartido entre Girona vs Celta de Vigo en el estadio Municipal de Montilivi de la ciudad de Girona por el torneo Liga de Espana

Fuente: futbolred - 🏆 22. / 22,5 Leer más »

‘Yo Me Llamo Shakira’ logró conquistar a Amparo Grisales con este sensual baileLa famosa colombiana se robó la atención al reaccionar al baile de la imitadora de Shakira.

Fuente: PublimetroCol - 🏆 16. / 23,4375 Leer más »

Barcelona 1, Real Madrid 2: Bellingham da la victoria a los blancosEl equipo de Carlo Ancelotti es líder de la Liga de España.

Fuente: elheraldoco - 🏆 12. / 52,36 Leer más »