Sanitas EPS denuncia a superintendente por prevaricato

En diálogo con EL COLOMBIANO, Juan David Riveros insistió en que el superintendente Luis Carlos Leal debe declararse impedido para actuar contra esa EPS .

Insiste en que en el pasado el hoy funcionario ha demostrado animadversión contra esa empresa y que eso no les da garantías o imparcialidad en las decisiones que tomen respecto a esta. Finalmente, cuando toman la decisión de intervención, es perfectamente usual que se remuevan los administradores, el representante legal y la junta directiva. Pero no está previsto en la ley de ninguna manera que también se remueva a los socios, porque eso es lo que supone es que se les estaría afectando y básicamente les estaría quitando la propiedad de la compañía.

Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que yo mañana publique en Twitter que usted es un mentiroso, que es un tramposo y que le paga a sus fuentes para que le den información. Y dentro de dos años yo sea el fiscal y lo investigue por tramposo. Yo dije eso en mi libre ejercicio a la expresión cuando no era funcionario, pero eso no quita que cuando sea funcionario deba abstenerme de las cosas que he dicho en el pasado.

Estas acciones legales de las que habla, ¿qué tiempos tiene para conocer una decisión de fondo o cautelar?

Sanitas EPS Intervención Prevaricato Crisis Financiera

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



elcolombiano / 🏆 6. in CO

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

“Debí haber intervenido Sanitas y la Nueva EPS hace meses”: Petro habló de la reforma a la saludEl presidente Gustavo Petro se refirió a la intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

Acemi y Gestarsalud critican intervención de tres EPS en 15 díasGobierno aplicó medida contra Sanitas EPS, Nueva EPS y, más recientemente, SOSbr /

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Uribe critica las intervenciones de EPS Sanitas y la Nueva EPSEl expresidente se refiere a las intervenciones de EPS Sanitas y la Nueva EPS y critica el actuar de los gobiernos comunistas y los Kirchners en Argentina.

Fuente: zonacero - 🏆 8. / 68 Leer más »

Población afiliada a las EPS Sanitas y Nueva EPS debe estar tranquilaAsí lo dio a conocer la secretaria Distrital de Salud de Barranquilla, Stephanie Araujo.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

Investigación de la Procuraduría sobre intervenciones a EPS Sanitas y Nueva EPSLas manifestaciones del superintendente Luis Carlos Leal Angarita sobre una inspección realizada por el órgano de control abrieron preguntas sobre posibles represalias disciplinarias. La Procuraduría abrió una investigación y encontró que no existía el expediente administrativo con la información que sustentara las resoluciones de intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Investigación a Superintendente de Salud por intervención a EPS Sanitas y Nueva EPSDelegados de contratación estatal, conciliación administrativa y temas de salud llegaron a la sede de la Superintendencia de Salud para recoger información sobre la intervención a las EPS Sanitas y Nueva EPS.

Fuente: zonacero - 🏆 8. / 68 Leer más »