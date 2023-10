‘Lucho’ Díaz se quedó ‘banqueando’ en la Europa League y Klopp reveló las razones de su ausencia

LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 19: Luis Diaz of Liverpool looks on during the Premier League match between Liverpool FC and AFC Bournemouth at Anfield on August 19, 2023 in Liverpool, England. (Photo by George Wood/Getty Images), fue sorprendente verlo desde el banquillo durante toda la victoria por goleada ante el Toulouse, con 5 goles marcados por el cuadro inglés.

El técnico afirmó que a decisión de dejar a los titulares en el banquillo durante el partido contra el Toulouse tiene como objetivo reservar a los jugadores habituales para el enfrentamiento del próximo domingo contra el Nottingham Forest a las 9:00 a. m.

“Esto significa que muchos jugadores que no jugaron probablemente serán titulares el domingo, así que para ellos está bien. Tuvieron, si se quiere, un ‘día libre’, simplemente calentando y pateando algunas pelotas, y ahora el viernes una sesión adecuada y luego definitivamente nos preparamos para Nottingham”. headtopics.com

