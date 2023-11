Jóvenes a la U: el programa que cambió la vida de Valentina Correa

Valentina Correa se graduó del bachillerato en 2019, pero sus posibilidades de entrar a la universidad eran nulas. Simplemente su familia no tenía cómo pagarle una carrera profesional. Ella, entonces, laboraba en una panadería para cubrir sus gastos, pero su verdadero propósito era entrar a estudiar. “Yo vivo con mis papás, los dos trabajan, y tengo dos hermanos, de 32 años y 30 años. De ellos, solo uno logró ser profesional, gracias al Icetex. Yo me presenté, pero no me admitieron”.

Por eso, cuando habla del programa Jóvenes a la U no duda en aceptar que le cambió la vida. “Me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de ser profesional y regresarles a mis padres un poco de todo lo que me han dado y que no les falte nunca nada, gracias a que voy a poder tener una mejor calidad de vida. Quiero decirles a los jóvenes que hay que esmerarse, para todos hay oportunidades acá en Bogotá”. Hoy es estudiante de Marketing en la Universidad Piloto de Colombia. Casos como este hay mucho





