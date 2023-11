Gobernadores electos piden recursos adicionales para el Plan de Alimentación Escolar 2024

Gobernadores electos del país pidieron al presidente Gustavo Petro , a través de una carta, que asegure recursos adicionales para la implementación del Plan de Alimentación Escolar 2024, desde el primer día de clases.

La petición conjunta, realizada en el marco del encuentro “Inducción a Autoridades Territoriales” que se realiza en Cartagena y que lidera la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, fue respondida por el ministro de hacienda Ricardo Bonilla quien manifestó que, el presupuesto del 2024 ya está aprobado y habría que mirar como se puede revisar los recursos. Indicó que al programa del PAE hay que hacerle una reingeniería total, “porqué hay toda es plata y tan mal servicio, significa que los operadores no están haciendo una dieta saludable a los estudiantes, están entregando paquetes, están entregando comida que no es de la mejor calidad”. “Lo que está demostrado es que no es problema de plata es un problema de calidad, por que además nos cobran unas porciones más caras que las que tendrían una dieta equilibrad

