Felicitación de Gustavo Petro por el triunfo de Javier Milei en Argentina

Expresar una felicitación implica manifestarle a alguien la satisfacción que se experimenta con motivo de algún suceso afortunado para él. Mejor dicho: no se puede felicitar a alguien por quien no se siente simpatía. Por eso, no dejan de ser llamativos los dos mensajes que escribió Gustavo Petro en X (antes Twitter) con ocasión del triunfo de Javier Milei en Argentina.

(Le interesa: Nayib Bukele troleó a Gustavo Petro por triunfo de Milei en Argentina: “Dilo sin llorar”)Milei representa una piedra en el zapato para el proyecto del socialismo del siglo XXI de la izquierda latinoamericana, lo mismo que Daniel Novoa Azín en Ecuador, que derrotó a Luisa González, candidata del prófugo Rafael Correa. Por eso, el mandatario colombiano había intentado incidir en las elecciones de Argentina con un comentario que constituye la intromisión en los asuntos internos de otro país.“En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie deciden los argentino





pulzo » / 🏆 24. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Nayib Bukele se burla de comentario de Gustavo Petro sobre derrota de la izquierda en ArgentinaEl presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burló del comentario del presidente Gustavo Petro sobre la derrota de Sergio Massa en las elecciones de Argentina. Además, Sergio Massa anuncia su retiro de la política tras la derrota ante Javier Milei. También se pronuncian los presidentes de izquierda y derecha sobre la victoria de Milei en Argentina. ¿Pone en peligro la llegada de Milei a la Casa Rosada las relaciones entre Colombia y Argentina? Gustavo Petro reacciona a la victoria de Milei. Además, se registra un sismo en Colombia y fallece una periodista en un accidente en Tocancipá.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87,36 Leer más »

“Argentina derrotó la barbarie”: Petro tras resultados de Massa y MileiEl presidente de la República ha sido un fuerte crítico del candidato de derecha de ese país.

Fuente: elheraldoco - 🏆 12. / 52,36 Leer más »

“Argentina derrotó la barbarie”: Petro se refirió a Milei y al repunte de MassaEl presidente Petro dijo que Javier Milei, que obtuvo el 30,51 % de los votos y se dirige a segunda vuelta, fue una “burbuja irreal”.

Fuente: elespectador - 🏆 1. / 99 Leer más »

Petro se pronuncia sobre elecciones en Argentina luego de que Sergio Massa aventajara a Javier MileiEl presidente Gustavo Petro afirmó que los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Argentina evidenciaban “que el vínculo de las encuestadoras con los grandes poderes económicos ha fracasado”.

Fuente: NoticiasCaracol - 🏆 7. / 67,76 Leer más »

“Se derrotó la barbarie”: Petro celebró que Javier Milei no ganó en primera vuelta en ArgentinaDOLAR

Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »

“Papá es adicto, pero al amor”: Andrea Petro salió a defender a Gustavo PetroLa hija del jefe de Estado salió en su defensa, luego de que la periodista María Jimena Duzán afirmara que Gustavo Petro tendría problemas de adicción.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 10. / 58,52 Leer más »