Estudio revela el impacto del lenguaje neutral en la diversidad de la industria tecnológica

Un estudio realizado por Lucia Del Carpio, de la universidad francesa INSEAD y Thomas Fujiwara de Princeton University ha arrojado resultados importantes en cuanto a la búsqueda de una mayor diversidad e inclusión en la industria tecnológica.

Esta encuesta, llevada a cabo gracias a la colaboración de las organizaciones Laboratoria y Geto on Board, buscó evaluar el impacto que puede tener el uso de lenguaje neutral, es decir, sin sesgos de género, de anuncios laborales en la diversidad alcanzada por las empresas en el reclutamiento de talento tecnológico. Para ello, el equipo utilizó los algoritmos y datos de empleos de Get on Board, con el objetivo de analizar si esta modificación lingüística podría favorecer la diversidad en el sector y permitir que más mujeres se sientan atraídas por las oportunidades laborales en la industria tecnológica





