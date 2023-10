“Estoy asqueada”: reclutadora de personal llora porque nadie va a las entrevistas de trabajo

El video de Adriana ha recorrido las redes sociales, acumulando 1.4 millones de reproducciones y más de 65,000 “me gusta”. Foto tomada de redes sociales/VANGUARDIA

Adriana Tijuana, una dedicada reclutadora de personal y madre de familia que trabaja desde su hogar en Tijuana, ha expresado abiertamente su frustración y descontento a través de sus redes sociales. Su desilusión proviene de la creciente irresponsabilidad de los candidatos que solicitan empleo en las vacantes que ella oferta.

Recientemente, Adriana había organizado cuatro entrevistas, con la confirmación de todos los candidatos para asistir. Sin embargo, ninguno de ellos cumplió con su compromiso. “Todos confirmaron y todo y hoy no llegaron, ni uno, ni dos, no llegó ninguno. Estoy incrédula es la palabra, harta y asqueada es otra, no puedo creerlo”, expresó Adriana visiblemente abrumada por la situación. headtopics.com

