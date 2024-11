Zwei prokurdische Bürgermeister in der Türkei abgesetzt

In der Türkei wurden zwei prokurdische Bürgermeister nach Verurteilungen wegen terroristischer Mitgliedschaften aus ihren Ämtern entfernt. Das türkische Innenministerium teilte am Freitag mit, dass der Bürgermeister der osttürkischen Stadt Tunceli, der der prokurdischen Partei Dem angehört, durch den örtlichen Gouverneur ersetzt wurde.

Auch der Ortsvorsteher des Bezirks Ovacik in Tunceli, der mit der CHP – der grössten Oppositionspartei in der Türkei – angehört, wurde gegen einen örtlichen Verwalter ausgetauscht. Die CHP sieht in diesem Schritt einen weiteren Versuch, den Volkswillen mittels politisch motivierter Gerichtsurteile zu untergraben. CHP-Chef Özgür Özel verurteilte den Schritt als Diebstahl am nationalen Willen. Im Fall des Bürgermeisters von Ovacik sei dessen Anwesenheit auf einer Beerdigung im Jahr 2012 Grundlage der Strafverfolgung gewesen. Die türkische Regierung hatte bereits Anfang November drei prokurdische Bürgermeister im Südosten des Landes wegen angeblicher terroristischer Verbindungen abgesetzt. Ein Bezirksbürgermeister von Istanbul, der der CHP angehörte, wurde zudem Ende Oktober wegen seiner angeblichen Verbindungen zur..

Türkei Politik Bürgermeister CHP Terrorismus

