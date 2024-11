Wendepunkt im Ukraine-Krieg: Russland eskaliert mit Atomrakete

Diese Woche gab es im Ukraine-Krieg einen Wendepunkt – nicht nur, weil der 1000. Tag seit Beginn der Vollinvasion gezählt werden musste. In mehrfacher Hinsicht zeichneten die Ereignisse der vergangenen Tage den weiteren Verlauf vor, den der Krieg 2025 nehmen dürfte. Der Einschlag einer russischen Interkontinentalrakete in Dnipro am Donnerstagmorgen stellte den bisher jüngsten Eskalation sschritt in Wladimir Putins Kriegsstrategie dar.

Die Absicht ist klar: Indem sich Russland immer näher an die nukleare Schwelle herantastet, soll im Westen der Graben zwischen Ängstlichen und Zweiflern sowie Unterstützern der Ukraine vertieft werden. Indem vor allem in Europa die «nukleare Psychose» geschürt wird, sollen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine infrage und bestenfalls verhindert werden. Dabei handelt es sich um eine altbewährte KGB-Strategie aus den Zeiten des Kalten Krieges zur Unterwanderung des Feindes. Bezeichnend dafür ist, dass Kreml-Sprecher Dmitri Peskow Angaben des Pentagons dementierte, Russland habe die USA über den Abschuss der Interkontinentalrakete vorgewarnt. Es ist die logische Fortsetzung der Putin'schen «Rhetorik der Roten Linien». Russlands Präsident eskaliert den Krieg jeweils nach Belieben respektive nach seiner eigenen militärischen Notwendigkeit – «ganz unabhängig von westlichen Entscheidungen»

