Verstappen jagt WM-Titel in Las Vegas - Sainz hofft auf Überraschung

«Mercedes hat das Wochenende dominiert und hat vorgelegt. Wir können aber mithalten. Der Plan ist, zu gewinnen. Wir werden beide alles dafür tun.» «Ich hoffe, wir haben heute eine gute Show. Wir müssen heute kompetitiv sein. Wir werden sehen. Die warmen Bedingungen werden ein Thema sein.» «Es ist heute windig. Wir werden sehen wie es läuft. Ich freue mich drauf. Es ist offener, wenn der Wind so eine grosse Rolle spielt.

Wir wissen, in was für einem Fight wir uns befinden. Wir können heute definitiv etwas reissen.» In der ersten Reihe startet neben dem Briten auch Sainz. Von Reihe 2 aus starten heute Gassly und Leclerc. In Startreihe 3 beginnen heute Verstappen und Norris . Zhou startet heute so weit vorne wie noch nie von Position 13.Der Niederländer hat sich mit seinem Sieg im letzten GP in Sao Paulo in beste Position gebracht, um heute bereits seinen 4. WM-Titel in Folge zu sichern.

Formel 1 Las Vegas GP Max Verstappen Carlos Sainz Weltmeisterschaft

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



20min / 🏆 50. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Freie Trainings in Las Vegas - Hamilton brilliert – Verstappen noch nicht weltmeisterlichMercedes-Pilot Lewis Hamilton hat in beiden Trainings die Nase vorn. Max Verstappen muss derweil noch zulegen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Las Vegas GP: Russell auf Pole, Verstappen FünfterGeorge Russell startet von der Pole Position. Max Verstappen, auf Platz fünf, kann in Las Vegas seinen vierten WM-Titel vorzeitig sichern.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

So wird Max Verstappen schon in Las Vegas WeltmeisterAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Show-Spektakel wäre garantiert - Las Vegas hofft auf die Weltmeister-PartySollte Max Verstappen in Las Vegas Weltmeister werden, wird die Glücksspielmetropole zur Show-Bestform auflaufen.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Formel 1: Russell holt Vegas-Pole – Verstappen vor NorrisVorne stehen Russell im Mercedes und Sainz im Ferrari – die Blicke am Start beim Las-Vegas-GP der Formel 1 werden aber vor allem auf Reihe drei gerichtet.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Max Verstappen vor 4. WM-Titel – erster Matchball in Las VegasEine Gala-Vorstellung in Brasilien bringt Max Verstappen einen grossen Schritt näher an den vierten WM-Titel in Folge. Klappt es schon beim Las-Vegas-GP?

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »